В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Подозреваемым оказался 24-летний безработный местный житель. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленинградской области задержали местного жителя, подозреваемого в угоне транспортного средства.

Несколькими днями ранее, 23 июня текущего года, в поселке Ульяновка владелец автомобиля «Форд Эксплорер» заявил о пропаже своей машины. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приняли меры по розыску исчезнувшего авто и подозреваемого в совершении преступления.

В результате, передают в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, был задержан безработный 24-летний ленинградец. По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали 18-летнего молодого человека, который угнал мотоцикл. Теперь ему грозит уголовное дело.

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