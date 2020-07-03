В Петербурге завершили ремонт трех улиц в Выборгском и Приморском районах

В Выборгском и Приморском районах Северной столицы завершился ремонт трех улиц.

Об этом в пятницу, 3 июля, проинформировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В частности, завершился ремонт на улице Ивана Фомина в Выборгском районе, где было заменено дорожное покрытие на 1,2-километровом участке. Кроме того, ремонт проходил на 3 км участка проспекта Луначарского, от Выборгского шоссе до проспекта Культуры.

В Приморском районе привели в порядок Стародеревенскую улицу. Организацией-подрядчиком на каждом объекте выступала АО «ВАД». В общей сложности, компания отремонтировала почти 56 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на капитальный ремонт домов в Центральном районе Петербурга в текущем году выделено 2,5 миллиарда рублей. Более половины суммы направлено на ремонт инженерных сетей.