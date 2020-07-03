В Петербурге наказали пикетчиц, устроивших акцию на Исаакиевской

Об не признали свою вину. Фото: объединённая пресс-служба судов Северной столицы

Об не признали свою вину. Фото: объединённая пресс-служба судов Северной столицы

Их привлекли к административной ответственности.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Александра и Светлану привлекли к административной ответственности после пикета с файерами на Исаакиевской площади. Их ожидает 30 часов обязательных работ.

Напоминаем, что горожане устроили акцию 2 июля, чтобы выступить против принятия поправок в Конституцию РФ. Они держали в руках плакаты, на которых призывали освободить страну и поменять президента.

В зале суда обвиняемые не признали своей вины. Светлана заявила, что болела и пропустила некоторые моменты при составлении протокола, а Александр заверил, что собирался устроить одиночный пикет и случайно встретил знакомых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пикет с пластиковой ногой обернулся для петербуржца тремя сутками ареста.