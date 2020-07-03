Сосновый Бор получил средства на благоустройство

Город получил федеральный грант и поддержку со стороны региона.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба областного правительства. Сосновый Бор в 2020 году получил 2,15 миллиардов рублей на благоустройство, а также федеральный грант в размере 90 миллионов рублей. Это – рекордный объем финансирования. Ожидается, что средства потратят на строительство социальных объектов и обустройство мест общего пользования. Так, в Сосновом Бору хотят сделать пляж.

Отмечается, что коронавирус не стал причиной для приостановки работ по благоустройству. Они начались с марта и не заканчиваются с тех пор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный передаст часть полномочий по благоустройству районным администрациям. Причем местные жители смогут влиять на преобразования территорий. Отметим, что все проекты по-прежнему будут находиться на контроле ведомства.