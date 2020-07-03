Ефремов был один в машине в момент смертельной аварии

Следствие продолжает расследовать уголовное дело.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Следствие выяснило, что в момент смертельной аварии актер Михаил Ефремов находился в салоне автомобиля один. Это видно на записях с камер видеонаблюдения, а также об этом говорят свидетели случившегося. Сам Ефремов признает, что был пьян и мало что помнит.

Напоминаем, что адвокат артиста намекал на то, что Ефремов может быть не виноват в аварии – будто он не сидел за рулем. Родственники погибшего мужчины боятся, что защита найден лицо, которое подставит, чтобы спасти именитого актера. Сейчас знаменитость отрицает свою вину в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД жёсткая авария с участием двух «немцев». Информация о пострадавших пока что не поступала, обстоятельства выясняются.