На КАД жёсткая авария с участием двух «немцев»

На КАД жёсткая авария с участием двух &#171;немцев&#187;
Машины сильно пострадали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Информация о пострадавших пока что не поступала, обстоятельства выясняются.

Об этом стало известно сегодня вечером, 3 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на съезде на КАД на Парашютную улицу. Там столкнулись две немецкие иномарки – «Фольксваген» и «Ауди». Пользователь уверяет, что именно легковушка протаранила микроавтобус. В результате у «Ауди» видны серьезные повреждения передней части, у «Фольксвагена» –задней.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково состояние участников аварии. На месте ожидают сотрудников правоохранительных органов, которые выяснят, кто виноват.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коломенской улице Renault въехал в роскошный Lamborghini. Интернет-пользователи предполагают, что аварию спровоцировал желтый Lamborghini: «походу логан ехал прямо, а желток на право с левого ряда хотел», — пишут комментаторы.

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