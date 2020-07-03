Поклонники раскритиковали «обновленное» лицо Пугачевой

Они считают, что артистка сделала пластическую операцию, но скрывает это.

Об этом стало известно 3 июля. Новую фотографию певица Алла Пугачева выложила в Instagram-аккаунте своей дочери Лизы Галкиной. На ней артистка одета в платье в горох, волосы убраны, на лице – легкая улыбка. Фанаты отметили, что девочка очень похожа на свою мать, но далеко не все написали положительные комментарии. Нашлись и те, кто обвинил Пугачеву в «обновлении» лица при помощи пластических операций.

«Бедный глазик не открывается»,

— пишет один из подписчиков.

Другие также согласились, что лицо артистки выглядит «перетянуто». При этом сама звезда не раз уверяла, что ей нельзя делать операции из-за состояния здоровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью. Он заверил, что артистка не владеет никакой туристической фирмой.