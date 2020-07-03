Шнуров показал свою любовь к четвертой жене

Музыкант до этого не выкладывал свою возлюбленную, но решил наконец поделиться роликом с отпуска.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о своей четвертой жене, а также выложил видео с отпуска в своем Instagram-аккаунте. На нем пара обнимается – поклонники отметили, с какой нежностью артист относится к своей супруге. В стихотворении он признается ей в верности и любви, а также отмечает, что для него она – королева.

Фанаты остались в восторге от увиденного и выразили надежду, что Шнуров и Абрамова будут вместе как можно дольше. Они поздравляют их и отмечают, как им повезло найти друг друга.

«Поплыл Сережа»,

— подчеркнул один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял инцидент с нападением на Собчак. Шнуров сравнил Собчак с Чаком Норрисом, отметив, что ее обидели монахи-каратисты. Они таким образом дали отпор незваной гостье.