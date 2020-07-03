Дочь Глюкозы, как и мать, скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь Глюкозы, как и мать, скрывалась за певицей-мультяшкой
Девочка записывает песни уже два года. Фото: instagram.com

Девочка уже два года выпускает песни и уже набрала популярность.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Певица Глюкоз не раз говорила, что ее старшая дочка очень творческая. Она любит петь и танцевать и мечтает о карьере певицы. Сейчас выяснилось, что девочка с 11 лет скрывается за мультяшным персонажем – так же поступала ее мать в начале творческого пути. Тринадцатилетняя Лида два годы выпускает треки и сотрудничает с именитым продюсером. Девочка выбрала для себя псевдоним LIDUS, вместо нее в клипах появляется анимированная героиня.

Виртуальная девушка – подросток, у которого такие же проблемы, как и у всех. Она много сидит в интернете и любит своего друга кляксу Боба. Глюкоза верит, что у Лиды все получится – она много работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант и Глюкоза оголились ради флешмоба.

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