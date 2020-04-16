Ургант и Глюкоза оголились ради флешмоба

Ургант и Глюкоза оголились ради флешмоба
Ургант понравился пользователям. Фото: Кадр YouTube

Они прикрылись подушками, которыми заменили одежду.

Об этом стало известно 16 апреля. Певица Глюкоза пришла на шоу «Вечерний Ургант», в рамках которого приняла участие во флешмобе. Она вместе с телеведущим Иваном Ургантом разделась и прикрылась подушкой, которую зафиксировала ремнем на талии. Знаменитости пошутили, что их одежду кто-то украл, поэтому пришлось предстать в таком «идиотском виде».

Пользователи пришли в восторг от луков телеведущего и певицы. Правда, многие пришли к выводу, что Урганту его «наряд» идет больше. Фанаты похвалили стройную фигуру Ивана, отметив, что лучше него не было участника во флешмобе.

«Иван, как это ни странно, но вам безумно идет этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш назвала Ивана Урганта одним из самых приятных людей, которых она встречала. Певица поделилась впечатлениями о поездке в Москву.

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