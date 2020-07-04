Актер Джеффри Рашу получит рекордную компенсацию по делу о клевете

Артисту заплатят 2,9 миллионов долларов после публикации статьи.

Австралийской газете Daily Telegraph придется выплатить актеру Джеффри Рашу огромную сумму в качестве компенсации по делу о клевете. Речь идет о 2,9 миллионах долларов – это рекорд, пишет The Guardian.

Издание, опубликовавшее материал, пыталось доказать, что сумма завышена, но суд оказался на стороне артиста. Напоминаем, что конфликт начался после публикации, в которой говорилось о неподобающем поведении Джеффри Рашу в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл. Женщина якобы обвинила коллегу в том, что он коснулся ее груди во время спектакля, хотя знал, что ей это неприятно.

Артист отметил, что его репутация после материала была разрушена. Его лишили поста президента Австралийской академии кинематографии и телевидения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете.