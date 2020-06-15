СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следователи считают, что Алексей Навальный преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. Фото: https://vk.com/navalny

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя ролик, на котором ветеран высказал свою позицию. Следствие установило, что 2 июня он опубликовал на своих страничках в соцсетях данную запись, а также комментарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Навального из спецприемника. Его доставили в Московскую клиническую больницу №64 с диагнозом «острая аллергическая реакция», у политика были сильный отек лица и покраснение.

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