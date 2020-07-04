На севере Петербурга обнаружили разборку с угнанными машинами

На севере Петербурга обнаружили разборку с угнанными машинами
Авторазборка с похищенными машинами. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали эвакуаторщика и его предполагаемого сообщника. Полиция полагает, что они причастны к серии автоугонов на севере города.

Похищенные автомобили обнаружили после угона Ford Explorer на улице Федора Абрамова. В ходе розыска полиция вышла на 38-летнего уроженца Тверской области. Мужчина ранее был судим и подрабатывает на эвакуаторе, оформленном на его брата. Подозреваемый сообщил, что занимается перегоном машин на авторазборку в 5-м Верхнем переулке.

Полиция провела обыск на авторазборке и нашла восемь угнанных машин. Это грузовик «DAF», легковые автомобили «Лада Калина» и «Волга» и несколько «ВАЗов».

«По словам задержанного, он подрабатывал эвакуаторщиком, а «задания» забирать машины ему давал его знакомый, который сопровождал его во время отгрузок», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители полагают, что угнанные авто после перегона сдавали на металлолом. Эвакуаторщик и его подельник задержаны. Вторым подозреваемым оказался 35-летний петербуржец, который неоднократно был судим за кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово задержали пятерых подозреваемых в краже «Форд-Транзит».

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