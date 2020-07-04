В Петербурге таможенников подозревают во взятке в размере 900 тысяч рублей

В отношении пятерых работников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни заведено уголовное дело. Их подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как информируют в пресс-службе Следственного комитета РФ, с 2019 по 2020 годы пятеро злоумышленников систематически получали денежные средства за нелегальные манипуляции. В частности, преступники способствовали оперативному прохождению таможенного контроля при ввозе товаров на территорию Евразийской экономического союза.

Кроме того, за взятки таможенники игнорировали некоторые нарушения. В общей сложности, за период активной деятельности группировки успели получить около 6 миллионов рублей. Поймали подозреваемых на получении 900 тысяч рублей. Двое из пятерых задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестованы сотрудники Госстройнадзора Минобороны РФ.