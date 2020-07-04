В Невском районе шестилетняя девочка на самокате попала под машину

В Невском районе шестилетняя девочка на самокате попала под машину
Состояние шестилетней пациентки оценивается как тяжелое. Фото: Baltphoto

В субботу, 4 июля, в Невском районе Северной столицы произошло ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Шестилетняя девочка попала под машину.

По предварительной информации пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов дня во дворе дома №14 по Российскому проспекту шестилетняя девочка оказалась сбита Volkswagen Polo, автомобилем управлял 65-летний мужчина.

В момент дорожно-транспортного происшествия ребенок передвигался на самокате. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочку госпитализировали. Сейчас врачи оценивают её состояние как тяжело. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 3 июля на Обводном канале трое 20-летних избили похожего и отобрали у него электросамокат.

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В Невском районе шестилетняя девочка на самокате попала под машину
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