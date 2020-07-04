На проспекте Просвещения не смогли разъехаться Mercedes и Land Rover. Скорая на месте

На проспекте Просвещения не смогли разъехаться Mercedes и Land Rover. Скорая на месте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 4 июля в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке улицы Кустодиева и проспекта Просвещения не смогли разъехаться Mercedes и Land Rover.

Причем одна из машин, в которой находился ребенок, вылетела на тротуар. На место происшествия прибыла скорая.

«Мерседес и Ленд Ровер столкнулись на перекрёстке проспекте Просвещения и Кустодиева. Всё живы был ещё ребёнок в белой машине», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.

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