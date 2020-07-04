Жителей Ленобласти предупредили о грозе 5 июля

Жителей Ленобласти предупредили о грозе 5 июля
Гроза. Фото: unsplash

Жителей Ленинградской области предупредили о грозах и ливнях в воскресенье, 5 июля.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди, днем местами ожидаются ливни и грозы.

Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах его порывы и вовсе будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днем ожидается 22 градуса тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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