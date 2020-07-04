На улице Орджоникидзе иномарка пробила ограждение и вылетела на «встречку»

В субботу, 4 июля, на улице Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan.

По словам очевидцев, после ДТП проезжая часть была засыпана стеклами и осколками.

Иномарка пробила ограждение и вылетела на встречную полосу движения, после чего столкнулась с другим автомобилем. По всей видимости, остановить ее смог только другой автомобиль.

«На улице Орджоникидзе Ниссан Теана совершил полет. Вроде все живы 23:30 еще не утащили автомобиль. Стекла и осколки по всей дороге», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.