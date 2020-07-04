Эксперты назвали самые популярные фильмы 1990-х годов

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и узнала, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках.

Самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп», сообщает «Коммерсант». Далее следует «Один дома», тройку лидеров замыкает «Привидение».

На четвертом месте расположился «Титаник», пятую строчку заняли «Люди в черном». Далее идут «Король Лев», «Аладдин», «Терминатор 2: Судный день» и «Армагеддон».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты назвали пятерку фильмов, при просмотре которых зрители могут потерять сознание от испытанного ужаса. На первое место они по праву поставили фильм «Антихрист». Когда его показывали в кинотеатре, четыре зрителя упали в обморок прямо в зале.