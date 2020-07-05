Автомобилисты заметили лося, бегающего вдоль КАД 

Автомобилисты заметили лося, бегающего вдоль КАД 
Остается надеяться, что животное смогло найти путь домой. Фото: https://pixabay.com

Животное из семейства оленевых суетливо бегало, пытаясь вновь вернуться в лесные просторы.

Водители могли заметить млекопитающее вчера, 4 июля, когда проезжали по внешнему кольцу КАД со стороны Янино-1. Каким образом лось оказался по другую сторону забора, который отделяет лесной массив от автодороги — неизвестно. Рогатый не смог вернуться обратно и бегал вдоль своей преграды в надежде найти путь домой. Об этом сообщает «Мегаполис Онлайн».

Прогулки таких крупных животных вблизи дорог грозят серьезной опасностью для них самих и ничего не подозревающих водителей. Столкновения транспорта и рогатого нередко приводит к страшным последствиям.

Напомним, в конце мая неравнодушные жители Бугров уже обращались за помощью в администрацию Всеволожского района, когда заметили лося недалеко от кольцевой автодороги. Тогда животное удалось поймать и вновь отправить в лес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по Пушкину прогуливался напуганный лось.

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кад лось янино-1
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