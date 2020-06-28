По Пушкину прогуливался напуганный лось

По Пушкину прогуливался напуганный лось
Лось может стать причиной ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Граждане заметили животное на одной из улиц. Оно выбегало на дорогу.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Кадетском бульваре – там местные жители заметили испуганного лося, который выбегал на проезжую часть. Очевидцы пишут, что лось находится в замешательстве и не понимает, куда ему податься. Когда его видели в последний раз, он шел в сторону Парковой улицы. Автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы не произошло аварии с участием живого существа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бегающий по улицам Пушкина олень с повозкой удивил горожан. Вскоре животное удалось поймать. Откуда он взялся и по чьей вине получил возможность бегать по трассам — неизвестно.

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лось пушкин
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