Певица МакSим впервые появилась в социальных сетях после долгой реабилитации

Подписичики заподозрили, что певица вышла замуж. Официального подтверждения этому нет. Фото: Instagram @sokllovamargarita

Подписичики заподозрили, что певица вышла замуж. Официального подтверждения этому нет. Фото: Instagram @sokllovamargarita

Маргарита Соколова, продюсер певицы МакSим (настоящее имя артистки — Марина Абросимова), поделилась первой фотографией звезды после длительной реабилитации.

В прошлом году певица попала в дорожно-транспортное происшествие, где получила серьезные травмы. С этого момента МакSим перестала появляться на светских мероприятиях и давать интервью, исчезла из социальных сетей и отменила все выступления. Поклонники долго переживали за состояние здоровья артистки.

К счастью, фотография, опубликованная продюсером 2 июля, успокоила фанатов. На снимке Марина Абросимова запечатлена на теннисном корте со своим тренером. Певица в отличной форме, на плече у нее сумка с ракетками. Подписчики восхитились тем, как выглядит МакSим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, высмеял сбросившего 100 кг продюсера Максима Фадеева.