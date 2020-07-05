Беглов проинспектировал строительство «проблемной» школы искусств на Туристской улице

Беглов проинспектировал строительство &#171;проблемной&#187; школы искусств на Туристской улице
Губернатор остался доволен качеством строительных работ. Фото: gov.spb.ru

Глава Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Приморского района проинспектировал строительство «проблемной» детской школы искусств на Туристской улице, строительство которой началось еще в 2014 году.

Объект сменил несколько подрядчиков из-за безответственного отношения к срокам выполнения строительных работ. Сейчас за сдачу школы в эксплуатацию отвечает АО «МОНОЛИТСТРОЙ», с которым городские власти заключили соглашение 1 июля прошлого года, сообщают в пресс-службе администрации губернатора.

На данный момент строители приступили к отделочным работам и прокладке внутренних инженерных сетей. Школа искусств готова на 90% и организация успевает завершить строительство к сроку, установленному Бегловым — к августу текущего года. Градоначальник остался доволен качеством ремонта и отметил, что в актовом зале можно организовывать районные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов осмотрел еще один проблемный объект в Приморском районе: строящуюся поликлинику на Вербной улице.

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