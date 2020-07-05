Квартиру на бульваре Кутузова в Выборге мог поджечь 17-летний внук хозяина, чтобы скрыть убийство деда

Квартиру на бульваре Кутузова в Выборге мог поджечь 17-летний внук хозяина, чтобы скрыть убийство деда
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним. Фото с места происшествия. Фото: lenobl.sledcom.ru

История о, казалось бы, бытовом пожаре в квартире на бульваре Кутузова в городе Выборг обрастает чудовищными подробностями.

После того, как правоохранители обследовали сгоревшее помещение и обнаружили там погибшего мужчину, выяснилось, что 88-летний хозяин квартиры скончался еще до пожара. Причиной его смерти стали колото-резаные ранения различных частей тела, сообщают в областном Следственном управлении СК России.

В этот же период в полицию с заявлением о пропаже 17-летнего сына обратилась женщина, оказавшаяся дочерью погибшего пенсионера. Стражи порядка установили, что исчезнувший юноша неоднократно привлекался к ответственности за кражи и уходил из дома. В связи с этим следствие заподозрило молодого человека в совершении убийства. Вскоре несовершеннолетнего преступника разыскали, и он признался в содеянном. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из пожара на бульваре Кутузова был спасен черный кот.

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