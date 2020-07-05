Футболист находится в коме после удара молнии на тренировке

Скоро молодой человек должен прийти в себя.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора подмосковной команды Игоря Майорова. Он отметил, что все случилось во время тренировки команды «Знамя труда». Иван Заборовский был поражен молнией, хотя в тот день стояла сухая погода и никто не ожидал грозы или ливня. Майоров заверил, что из-за плохой погоды тренировки обычно отменяются.

После инцидента парня ввели в кому, но директор клуба не может объяснить, для чего. Совсем скоро Заборовский должен прийти в себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти годовалый малыш впал в кому после того, как чуть не утонул. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Как оценивают медики состояние ребенка, неизвестно.