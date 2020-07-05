В Ленобласти мужчина силой отобрал Mercedes у знакомого и скрылся

Подозреваемый ударил владельца машины, чтобы отнять ее.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщили в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в деревне Матокса на автодороге «Южное полукольцо» ранним утром. По предварительным данным, мужчина напал на своего знакомого, чтобы отобрать Мерседес. Нанеся владельцу иномарки удар, злоумышленник вытащил его из салона, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В результате пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело из-за грабежа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина угнал у своей сожительницы автомобиль. Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей. Позже женщина заявила о хищении машины стоимостью 150 тысяч рублей. Подозреваемый задержан.