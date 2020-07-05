В Москве фотомодель заявила об изнасиловании

Девушка призналась, что пришла к знакомому домой, когда все случилось.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, фотомодель Дарья Фисун обратилась в отделение с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что пришла к мужчине домой ночью – тогда все и произошло. Не уточняются подробности, а также непонятно, был ли задержан подозреваемый.

Официальные комментарии пока недоступны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанатки обвинили Джастина Бибера в изнасиловании. Джастин информацию опроверг и заявил, что в этом нет правды. В качестве доказательств он привел то, что остановился в другом отеле и в тот день проводил время с Селеной Гомез. Певец не исключает, что обратится в суд.