В Петергофе алабай напал на трех женщин

Одна из них в результате угодила в больницу, где ей предстоит восстанавливаться около трех недель.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Троицкой улице в Петергофе – там алабай накинулся на трех женщин. Одна из них серьезно пострадала – горожанке прокусили ногу, руку и ягодицу. Две другие пешеходки также были искусаны. В результате была вызвана скорая, раненную девушку госпитализировали. В больнице ей суждено провести как минимум три недели.

По предварительным данным, агрессивный пес сбежал от своего хозяина. С ним поговорят сотрудники правоохранительных органов. Местные жители уверяют, что алабай не первый раз разгуливал в одиночку и требуют наказать владельца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тольятти стая бродячих собак напала на гуляющих детей.