В Таиланде россиянку обвиняют в убийстве дочери

Женщина сидела под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщает портал Pattaya News со ссылкой на полицию. Все случилось в курортном городе Паттайя в Таиланде. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили россиянку, сидящей под окнами дома – у нее диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Она заверила, что ее избил муж, а кондоминиум уличил женщину во вранье. Местный житель подчеркнул, что у россиянки нет мужа, зато есть маленькая дочь.

Когда полицейские проверили квартиру, они нашли бездыханное тело ребенка с многочисленными гематомами. Оно было накрыто унитазом, вырванным из пола ванной. Также в комнате обнаружили белый порошок, его отправили на экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квартиру на бульваре Кутузова в Выборге мог поджечь 17-летний внук хозяина, чтобы скрыть убийство деда.