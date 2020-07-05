Малышева улетела в Нью-Йорк

Ее на борту самолета заметил один из россиян.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем рассказал пользователь в своем Instagram-аккаунте. Он сфотографировал телеведущую Елена Малышеву на рейсе Москва-Нью-Йорк, отметив, что знаменитость тоже улетает из России. Сама Малышева также поделилась кадрами с аэропорта, а затем и из самолета. Она подчеркнула, что обычно в Шереметьево намного больше людей, а также то, что все стюардессы носят средства защиты и заботятся о здоровье путешественников.

Напоминаем, что до этого стало известно о покупке Малышевой особняка под Нью-Йорком, который ей обошелся в 6,4 миллионов долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, как вылечили ее 87-летнюю мать от коронавируса. Она отметила, что есть средство, которое спасает пациентов.