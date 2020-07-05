Собчак объяснила, почему Ефремов отказывается признавать вину в ДТП

Она убеждена, что такое решение они приняли вместе с адвокатом.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что получила информацию от достоверного источника и не может ей не поделиться. Оказывается, адвокат Ефремова хочет сменить линию защиту и выставить актера жертвой обстоятельств. Собчак подчеркнула, что Ефремова не видно ни на одной камере наблюдения – он появляется только на записи до и после аварии. Теперь, пока обвинение не докажет, что артист сидел за рулем в момент ДТП, дело не сдвинется.

Собчак заявила, что не удивлена такому повороту событий. При этом она не понимает, почему Ефремов доверился подобному адвокату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит после смертельного ДТП.