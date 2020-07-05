Павел Прилучный отправился на отдых с детьми и Мирославой Карпович

Поклонники почти не сомневаются, что у Прилучного и Карпович роман. Фото: Instagram

Поклонники почти не сомневаются, что у Прилучного и Карпович роман. Фото: Instagram

Находится все больше доказательств, подтверждающих роман двух артистов.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем пишет СтарХит. Актер Павел Прилучный отправился на отдых вместе со своими детьми – Тимофеем и Мией. На одном из снимков пользователи заметили Мирославу Карпович. Поклонники предположили, что артист познакомил возлюбленную с наследниками. Таким образом, у фанатов появилось больше поводов думать, что Прилучный изменял своей супруге.

Напоминаем, что сама Карпович никак не комментирует происходящее. Она лишь отметила, что после появления слухов выросла ее популярность, чему она рада.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мирославе Карпович начали отправлять угрозы из-за слухов о романе с Прилучным. Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович заметили на прогулке в компании Прилучного.