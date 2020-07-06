Ночью загорелась подсобка на Красносельском шоссе

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 6 июля произошел пожар. В доме 54 корпус 5 по Красносельскому шоссе загорелось подсобное помещение.

Сообщение о пожаре поступило в 00:20 по местному времени. Огонь распространился в помещении площадью 8 кв. метров. Пламя охватило обстановку на площади 4 кв.

Ликвидировать пожар удалось примерно в 1:45. В борьбе с огнем были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга в пожаре пострадали шесть автомобилей: «Opel», «Skoda», «Mercedes», «Renault», «Hyundai» и «Citroen».