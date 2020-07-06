В Приморском районе автомобиль сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник, 6 июля.

Водитель автомобиля марки Kia наехал на гражданина, переходящего дорогу на запрещенный сигнал светофора. Пострадавший, по всей вероятности, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сама авария произошла в Приморском районе, на пересечении Серебристого бульвара и Богатырского проспекта.

Водитель остался на месте происшествия и вызвал пострадавшему скорую-помощь. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Как себя сейчас чувствуют пешеход — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройное ДТП возле «Меги Парнас» спровоцировало пробку. По предварительным данным, жертв в аварии нет.