В Приморском районе автомобиль сбил пешехода

В Приморском районе автомобиль сбил пешехода
Пешехода госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник, 6 июля.

Водитель автомобиля марки Kia наехал на гражданина, переходящего дорогу на запрещенный сигнал светофора. Пострадавший, по всей вероятности, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сама авария произошла в Приморском районе, на пересечении Серебристого бульвара и Богатырского проспекта.

Водитель остался на месте происшествия и вызвал пострадавшему скорую-помощь. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Как себя сейчас чувствуют пешеход — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройное ДТП возле «Меги Парнас» спровоцировало пробку. По предварительным данным, жертв в аварии нет.

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