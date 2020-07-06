Петербуржец получил выстрел в грудь от соседа за бросок бутылки

Ссора двух соседей на Поэтическом бульваре в Выборгском районе Петербурга завершилась выстрелом. Мужчина бросил в неприятеля бутылку и получил в ответ пулю.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась супруга одного из участников конфликта. Она сообщила, что в её мужа из травматического пистолета выстрелил сосед.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. В результате выстрела он получил ушиб правой половины грудной клетки. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители установили, что выстрел был произведен из травматического пистолета «Оса». Сосед с места происшествия скрылся.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске пьяные посиделки закончились выстрелом в голову.