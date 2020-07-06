В Петербурге ждут вывозные рейсы из Норвегии, Англии и Таджикистана

Аэропорт Пулково 6 июля примет три вывозных рейса. В Россию через Петербург вернутся 255 человек из Норвегии, Англии и Таджикистана.

Среди пассажиров жители Петербурга и Ленинградской области, а также 62 человека из других регионов. Последних направят в обсерватор в Курортном районе. Туда же отправятся петербуржцы, которые не могут самоизолироваться дома.

В Пулково вывозные рейсы встретят сотрудников Роспотребнадзора. Все пассажиры обязаны соблюдать двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус.

«После этого они проходят таможенный и паспортный контроль в закрытой для остальных пассажиров части аэропорта, получают предварительно продезинфицированный багаж», — сообщили в пресс-службе Смольного.

С начала апреля в Петербург прибыло более 50 вывозных рейсов. На родину вернулись более 5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 июля отменили 18 международных и внутренних рейсов из Петербурга.