Суд оштрафовал журналистку на 500 тысяч за оправдание терроризма

Суд оштрафовал журналистку на 500 тысяч за оправдание терроризма
Журналистка Светлана Прокопьева. Фото: facebook.com/svetlana.prokopyeva.9

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании 6 июля.

Гособвинение запрашивало для Прокопьевой шесть лет колонии и запрет на занятие профессиональной деятельностью. Суд признал журналистку виновной, но назначать реальный срок не стал, пишет РИА Новости. Женщине предстоит выплатить полмиллиона рублей. Заниматься журналистикой она сможет.

Согласно материалам дела, Светлана Прокопьева зачитала в эфире «Эха Москвы во Пскове» и опубликовала на сайте «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка, взорвавшего себя в здании УФСБ в Архангельской области. Обвинение усмотрело в её словах оправдание терроризма.

Прокопьева вину не признала. Дело журналистки вызвало общественный резонанс. На её сторону встали правозащитники, политические деятели и представители СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге журналисту Давиду Френкелю сломали руку на участке для голосования по поправкам в Конституцию. Травму он получил в результате действий полицейских.

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