В Петербурге осудили гражданина Азербайджана за взятку сотруднику полиции

В Петербурге осудили гражданина Азербайджана за взятку сотруднику полиции
Приморский районный суд признал Гусейнова виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Суд Приморского района признал виновным гражданина Республики Азербайджан Анвара Гусейнова, который пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

По данным следствия, в конце апреля текущего года обвиняемый передал 20 тысяч рублей инспектору отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних, чтобы тот не стал составлять протокол на сотрудницу магазина Гусейнова. Женщина продала алкоголь гражданину младше 18 лет.

Однако во время дачи взятки преступный замысле предпринимателя был раскрыт, и его задержали полицейские. В понедельник, 6 июля, Приморский районный суд признал Гусейнова виновным в даче взятки и обязал уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, который отправится в государственную казну. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских таможенников подозревают в получении взятки в размере 900 тысяч рублей.

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