Испания снова вводит ограничения из-за коронавируса

Испания снова вводит ограничения из-за коронавируса
Флаг Испании. Фото: Pixabay

В стране опасаются очередных крупных вспышек коронавирусной инфекции.

Популярные пляжи Испании пришлось снова закрыть. Власти приняли такое решение из-за безответственного отношения отдыхающих. На пляжах наблюдалось огромное количество людей, которые не соблюдали меры безопасности и социальное дистанцирование. Таким образом, вновь недоступны оказались 50 пляжей в Андалусии. На Малагу пришлось 30 из них. Об этом сообщает Интерфакс.

В регионе Испании Галисия снова прибегли к отмененным ограничениям. Местным жителям запретили ездить в другие части страны. Ношение масок тоже стало обязательным.

Также, на прошлой неделе в Каталонии 200 тысяч жителей района Сергия оказались на вынужденной самоизоляции. Они не могут покидать пределы своих населенных пунктов.

Все меры обусловлены очередным ростом заболеваемости. За все время пандемии в Испании заболело около 300 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему растет число случаев заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
испания коронавирус ограничения пляжи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков прокомментировал исследование о россиянах, живущих за чертой бедности
Росприроднадзор установил причину изменения цвета в реке Славянка
Путин заявил о неизвестности в вопросе об открытии границ стран Европы для ...
В Петербурге под суд отправится вор, который притворился врачом и похитил у ...
В Петербурге появятся фермерские киоски по продаже хлеба, молока и рыбы
Испания снова вводит ограничения из-за коронавируса
На Савушкина росгвардейцы задержали мужчину, который выстрелил в машину такси
Стали известны подробности личной переписки историка Соколова и убитой ...