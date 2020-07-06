Испания снова вводит ограничения из-за коронавируса

В стране опасаются очередных крупных вспышек коронавирусной инфекции.

Популярные пляжи Испании пришлось снова закрыть. Власти приняли такое решение из-за безответственного отношения отдыхающих. На пляжах наблюдалось огромное количество людей, которые не соблюдали меры безопасности и социальное дистанцирование. Таким образом, вновь недоступны оказались 50 пляжей в Андалусии. На Малагу пришлось 30 из них. Об этом сообщает Интерфакс.

В регионе Испании Галисия снова прибегли к отмененным ограничениям. Местным жителям запретили ездить в другие части страны. Ношение масок тоже стало обязательным.

Также, на прошлой неделе в Каталонии 200 тысяч жителей района Сергия оказались на вынужденной самоизоляции. Они не могут покидать пределы своих населенных пунктов.

Все меры обусловлены очередным ростом заболеваемости. За все время пандемии в Испании заболело около 300 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему растет число случаев заражения коронавирусом.