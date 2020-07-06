Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве

Между Тиной Канделаки и Василием Уткиным произошел конфликт. Журналистка обвинила спортивного комментатора в национализме и женоненавистничестве.

Гневный пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что пока мы смеемся над происходящим в Соединенных Штатах, воспринимая это, как нечто далекое нашему менталитету, примерно та же ситуация уже существует и в нашем обществе.

К примеру, Василий Уткин не стесняется акцентировать внимание на национальности журналистки. В ходе их последнего конфликта из-за победы «Зенита», Уткин обратился к Канделаки «Тина Сацивиевна». Последнюю такие слова очень задели и она заявила, что комментатор выставил себя настоящим националистом.

Также журналистка написала, что в российском спорте много иностранцев. В заключение Канделаки написала, что Уткин привык делить людей на правильных и неправильных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тина Канделаки прокомментировала ДТП с Ефремовым.