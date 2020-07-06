Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве

Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве
Тина Канделаки сфотографировалась на футбольном поле. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Между Тиной Канделаки и Василием Уткиным произошел конфликт. Журналистка обвинила спортивного комментатора в национализме и женоненавистничестве.

Гневный пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что пока мы смеемся над происходящим в Соединенных Штатах, воспринимая это, как нечто далекое нашему менталитету, примерно та же ситуация уже существует и в нашем обществе.

К примеру, Василий Уткин не стесняется акцентировать внимание на национальности журналистки. В ходе их последнего конфликта из-за победы «Зенита», Уткин обратился к Канделаки «Тина Сацивиевна». Последнюю такие слова очень задели и она заявила, что комментатор выставил себя настоящим националистом.

Также журналистка написала, что в российском спорте много иностранцев. В заключение Канделаки написала, что Уткин привык делить людей на правильных и неправильных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тина Канделаки прокомментировала ДТП с Ефремовым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
василий уткин инстаграм Тина Канделаки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Дмитрова вспыхнул легковой автомобиль, движение перекрыли
Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве
Концерн ЮИТ поддержал архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»
На проспекте Маршала Блюхера легковушка вылетела на газон
В июле выплаты по 10 тысяч получили родители 26 млн детей
К месту ДТП на проспекте Науки прибыли спасатели и медики
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку