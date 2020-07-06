Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на улице Книпович

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на улице Книпович
Локализация горения произошла на площади 400 квадратных метров. Фото: pixabay

Сегодня ночью в Невском районе Петербурга вспыхнула цистерна с дизельным топливом. На площади 400 «квадратов» спасатели локализовали пожар.

Возгорание произошло во вторник, 7 июля, на улице Книпович. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, сотрудники пожарно-спасательной части локализовали крупный пожар в 01:56.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что площадь горения у дома №9 на улице Книпович оцепили. В результате пожара создалась угроза распространения огня на близлежащие припаркованные автомобили.

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