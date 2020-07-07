В Болгарии коронавирусом заразились 19 футболистов из-за ошибки лаборатории

Один из игроков получил неверные результаты тестирования.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает Sportstar. В Болгарии сразу 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории. Защитник «Царско село» Мартин Кавански был болен, но ему пришел отрицательный результат теста на инфекцию. В результате его допустили до участия в матче против «Черно море», что привело к вспышке заражения в обеих командах. Лаборатория, проводившая исследование, уже признала свою ошибку.

Каково состояние игроков на данный момент – не уточняется. Напоминаем, что в Болгарии выявлено 5,7 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – более двух сотен.

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