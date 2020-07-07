Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцины от коронавируса

Добровольцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Испытания начались 18 июля. Первой группе добровольцев вакцина была введена больше трех недель назад, второй — больше двух недель.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — приводит слова Смолярчук «РИА Новости».

Реакция на вакцину, по словам Смолярчук, продержалась не более суток. Она выражалась в покраснении кожи в мести введения вакцины, головной боли, повышении температуры, першении в горле, болях в суставах. Степень выраженности реакций была минимальной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания контактов людей, заразившихся коронавирусом, на основе геолокации и данных мобильных операторов.