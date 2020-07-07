Минкомсвязь предложила следить за контактами больных COVID-19 по геолокации

Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания контактов людей, заразившихся коронавирусом, на основе геолокации и данных мобильных операторов. Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается отслеживать перемещения людей с коронавирусом и выявлять тех, с кем у них были постоянные контакты в течение последних двух недель. Списки «контактных» будут направлены в оперативные штабы регионов по борьбе с COVID-19, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Минкомсвязь рассчитывает на сотрудничество с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и «Теле2».

Система также будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Все, приехавшие в Россию из-за границы, обязаны две неделю соблюдать режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шестой день подряд растет число выявляемых случаев коронавируса.