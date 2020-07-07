Адвокат считает, что Соколов отредактировал переписку с Ещенко

Историк, возможно, хотел выставить виноватой убитую возлюбленную.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем пишет «Интерфакс». Адвокат историка Олега Соколова предоставил переписку обвиняемого и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Из нее следует, что девушка иногда грубо отвечала преподавателю и отношения между партнёрами были напряженные. Адвокат, представляющий интересы семьи погибшей, отметила, что у Соколова было достаточно времени, чтобы отредактировать переписку и выставить виноватой во всем Ещенко.

Напоминаем, что историка обвиняют в убийстве аспирантки, которое произошло еще в ноябре 2019 года. Мужчину поймали в тот момент, когда он пытался утопить останки Ещенко в Мойке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о звонке историка Соколова в посольство Франции после убийства.