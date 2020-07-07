В Колпино на ремонт Балканского воинского кладбище выделят 37 млн рублей

Губернатор Александр Беглов посетил Балканское мемориальное кладбище во время рабочего объезда Колпинского района. Он почтил память защитников блокадного Ленинграда и возложил цветы к братским могилам. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов посетил Балканское мемориальное кладбище во время рабочего объезда Колпинского района. Он почтил память защитников блокадного Ленинграда и возложил цветы к братским могилам. Фото: gov.spb.ru

На Балканском воинском кладбище в Колпинском районе Петербурга планируют провести капитальный ремонт. Мемориал ждет реставрация монументов, благоустройство дорожек и установка ограждения.

Перед празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Балканском мемориальном кладбище провели неотложные восстановительные работы, но стало ясно, что мемориальному объекту необходим капитальный ремонт. Соответствующую экспертизу провели еще весной, а в ближайшее время объявят конкурс на поиск исполнителя работ.

Из городского бюджета на капремонт Балканского кладбища выделено 37,3 миллиона рублей. В ходе восстановления мемориала будут отреставрированы все монументы, стелы и плиты, а также центральный обелиск. Кроме того, благоустроят всю территорию комплекса, установят металлическую ограду и освещение. Также будет улучшена дренажная система.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проследил за ходом строительства проблемного корпуса городской больницы №33 в Колпино.