В Колпино на ремонт Балканского воинского кладбище выделят 37 млн рублей

На Балканском воинском кладбище в Колпинском районе Петербурга планируют провести капитальный ремонт. Мемориал ждет реставрация монументов, благоустройство дорожек и установка ограждения.
Перед празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Балканском мемориальном кладбище провели неотложные восстановительные работы, но стало ясно, что мемориальному объекту необходим капитальный ремонт. Соответствующую экспертизу провели еще весной, а в ближайшее время объявят конкурс на поиск исполнителя работ.
Из городского бюджета на капремонт Балканского кладбища выделено 37,3 миллиона рублей. В ходе восстановления мемориала будут отреставрированы все монументы, стелы и плиты, а также центральный обелиск. Кроме того, благоустроят всю территорию комплекса, установят металлическую ограду и освещение. Также будет улучшена дренажная система.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проследил за ходом строительства проблемного корпуса городской больницы №33 в Колпино.