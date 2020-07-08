В подъезде дома на Зарубина полыхала дверь

В Кировском районе Ленинградской области в ночь на 8 июля произошел пожар. Загорелась проводка и обшивка двери на лестничной площадке одного из домов на улице Зарубина в городе Отрадное.

Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Огонь разгорелся на общей площади 2 кв. метра. Ликвидировать пожар удалось в 2:40. В борьбе с огнем участвовали 10 человек и три единицы техники МЧС.

«Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Веккелево Ленинградской области произошел пожар. На стоянке в промзоне сгорели семь самосвалов. Ущерб оценивается в 37 млн рублей.