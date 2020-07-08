Минэкономразвития не согласилось с тем, что доходы россиян резко упали

В правительстве уверены, что ситуация с доходами населения находится в норме. Фото: Pixabay

В правительстве уверены, что ситуация с доходами населения находится в норме. Фото: Pixabay

Цифры, приведенные в результатах опроса жителей России, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» провели телефонный опрос среди населения, благодаря которому установили, что количество россиян, живущих за чертой бедности (доход менее 15 тысяч) увеличилось за время пандемии.

Министерство экономического развития в ответ решило сослаться на уровень потребительского спроса, который как никто другой демонстрирует уровень дохода россиян. Уже в июне, в период с 16 по 30 число, потребительский спрос составил 114,4 миллиарда рублей. В марте эта цифра составляла 108 миллиардов. Об этом сообщают РИА-новости.

Сослались в ведомстве и на статистику Центробанка, который зафиксировал замедление падения доходов в мае.

Помимо этого, в Минэкономразвития подчеркнули, что правительство приложило максимальные усилия для материальной поддержки населения в непростой период, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции. Помощь была организована как для работающих граждан РФ, так и для тех, кто доход временно потерял. Активную поддержка была оказана и семьям с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков прокомментировал исследование о падении доходов россиян.