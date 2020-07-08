В Парголово неизвестный поджег автомобиль

В Парголово неизвестный поджег автомобиль
В произошедшем разбирается полиция. Фото: Baltphoto

Происшествие произошло в ночь на вторник, 7 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, лишился своего транспортного средства мужчина, работающий фитнес-тренером.

Информацию о поджоге сотрудники органов правопорядка получили в 00:27. Очевидец пожара сообщил, что автомобиль горит на Тихоокеанской улице. Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный поджег автомобиль и скрылся с места преступления на иномарке.

Восстановить автомобиль, увы, не получится. Он полностью сгорел. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. К счастью, человеческих жертв удалось избежать — пострадавших нет.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит расследовать данное дело. Для этого устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в поджоге «Инфинити».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобиль парголово поджог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Энгельса подростки распылили слезоточивый глаз в сверстника из-за цвета волос
В парадной Петербурга у мужчины силой отобрали мобильный и банковскую карту
Последствия ливней унесли жизни 57 человек в Японии
Повреждение подземного кабеля пробило асфальт в Петербурге
В Парголово неизвестный поджег автомобиль
Депутаты направили Беглову запрос о строительстве нового зоопарка
В Петербурге пьяные посиделки закончились рукоприкладством и кражей телевизора
В Петербурге приняли закон об увеличении площади помещений, в которых можно ...