В парадной Петербурга у мужчины силой отобрали мобильный и банковскую карту

Злоумышленников удалось задержать.

Происшествие случилось рано утром, во вторник, 7 июля, в Приморском районе. Двое неизвестных напали на мужчину в парадной и отобрали у него телефон и банковскую карту, после чего сбежали с места преступления. Решив поживиться украденным, нападавшие воспользовались картой потерпевшего и потратили на свои нужды 1711 рублей. Далее тратить деньги им не удалось, так как владелец карты ее заблокировал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уже днем того же дня, в том же районе, сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить и задержать двух подозреваемых. Они были отправлены в полицейский участок. Один из них был опрошен как свидетель, а второй задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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